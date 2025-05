Já se sabe quem é o próximo convidado do programa da SIC, 'Alta Definição', apresentado por Daniel Oliveira.

Trata-se de Henrique Gouveia e Melo, Almirante da Marinha Portuguesa, e candidado às eleições presidenciais do próximo ano.

No teaser que foi divulgado nas redes sociais é possível ouvir um excerto da "história de vida" do antigo Chefe do Estado-Maior da Armada.

"O seu filho pode morrer já, está na incubadora. A dor é inimaginável", refere.

Ora veja.

