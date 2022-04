Quase um mês depois de ter sido mãe pela primeira vez, fruto da relação com o músico Jorge Fernando, Fábia Rebordão mostrou pela primeira vez o rosto da filha na sua página de Instagram.

Na legenda de algumas fotografias da pequena Maria Inês, a mamã 'babada' escreveu: "A vida manifesta-se de forma surpreendente… Estamos imensamente felizes com a nossa pequena Maria Inês, com todo o amor que temos e mantemos no nosso seio, e com todos os momentos em que aprendemos juntos".

"Pensámos um pouco antes de mostrar a nossa bebé pela exposição que teria sendo tão pequenina ainda… Mas ambos acordámos que deveríamos fazê-lo por todas as manifestações de carinho e amor que sentimos da parte de todos vocês que estão desse lado desde o início", acrescentou, agradecendo todo o carinho recebido.

"Super vaidosa, começa desde cedo a saber posar para a câmara. Um beijo nosso para todos", completou.

Leia Também: Fábia Rebordão partilha primeiro vídeo da filha: "Fez sete dias de vida"