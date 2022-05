O Algarve foi um dos últimos destinos de férias de Monika Liu, a cantora e compositora que representa a Lituânia no Festival Eurovisão da Canção de 2022, em Turim, em Itália. Uma viagem que lhe deixou boas memórias. "Adoro Portugal. A última vez que lá estive foi em Faro. Não fiz nada. Limitei-me a aproveitar a vida e a desfrutar do bom tempo e do mar", confidenciou a artista de 34 anos em declarações exclusivas ao Broader/SAPO Lifestyle.

"Adorei tudo. Tive oportunidade de ouvir música portuguesa e quero muito voltar novamente. Acho que é um bom sítio para relaxar", elogia a intérprete de "Sentimentai". Os últimos meses têm sido (muito) exigentes. "Sinto-me cansada e, na realidade, isto só começa amanhã [hoje, dia do ensaio geral que serve para a avaliação do júri do certame]... Já me sinto muito sentimental mas gostaria muito de ir à final. Estou esperançosa", admite a cantora.

Monika Liu atua na mesma semifinal em que a portuguesa Maro também tenta o apuramento para a derradeira gala do eurofestival. Na lista das principais casas de apostas internacionais, a Lituânia ocupa atualmente o penúltimo lugar. Está em trigésimo-nono. Independentemente do resultado, a artista já sabe o que a espera. "Tenho três dias de folga e volto outra vez ao trabalho. Vou lançar músicas novas e vou regressar aos meus concertos", desvenda.