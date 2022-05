Um gesto inadvertido que pode deitar tudo a perder. Andrea, a cantora e compositora de 22 anos que representa a Macedónia do Norte no Festival Eurovisão da Canção de 2022, atirou uma bandeira do país ao chão durante a cerimónia oficial de abertura do popular certame, que este ano se realiza em Turim, no norte de Itália. Horas depois, a emissora estatal macedónia, a MRT, emitiu um comunicado a condenar a ação da intérprete de "Circles".

"O serviço público não está, de forma alguma, patente neste comportamento escandaloso do nosso representante na Eurovisão que, com esse gesto, desrespeitou um símbolo nacional, o que é punível por lei", alega a estação de televisão. "A MRT espera que Andrea peça desculpas aos cidadãos pelo seu comportamento e está a considerar a possibilidade da sua retirada da Eurovisão", anunciou ainda o canal público da Macedónia do Norte.

Minutos depois do incidente, em declarações exclusivas ao Broader/SAPO Lifestyle, a cantora mostrava-se confiante. "Estou super entusiasmada. Estou muito feliz por estar aqui e estou ansiosa para subir ao palco no dia 12", confessa Andrea. Apesar das muitas solicitações da imprensa acreditada e dos exigentes ensaios, a artista ainda não acusa a fadiga. "Não estou autorizada a sentir-me cansada. Estou tão feliz com esta experiência que o que sinto equilibra as coisas", assegura a intérprete, que ainda não conhece Portugal mas tem muita vontade de visitar o país.

"Adoro a vossa cultura mas quero ir pela comida essencialmente", confidencia. Até à cerimónia oficial de arranque do eurofestival ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer a representante portuguesa. "Mas gosto muito da canção dela. É especial. E a Maro é muito talentosa. Estou muito curiosa para ver a atuação dela", confidencia. A manter-se em competição, Andrea atua na segunda semifinal do festival, no dia 12. "Eu queria muito ir à final", assume.