Chegaram a ser 17 as cidades a revelar interesse em receber o Festival Eurovisão da Canção de 2022, Acireale, Alexandria, Bertinoro, Bolonha, Florença, Génova, Jesolo, Matera, Milão, Palazzolo Acreide, Pésaro, Rimini, Roma, Sanremo, Turim, Trieste e Viterbo. A capital da região do Piemonte, a quarta maior cidade do país, acabaria, todavia por ser a grande vencedora e, entre 10 e 14 de maio, acolhe as duas semifinais e a grande final do concurso, que este ano conta com a participação de 40 países.

Os primeiros ensaios técnicos no PalaOlimpico, em Turim, arrancaram esta semana mas Ronela Hajati, representante da Albânia, tem estado a trabalhar com um grupo de quatro bailarinos em Roma. A cantora, que foi a primeira artista a conquistar o passaporte para Itália, no final de dezembro do ano passado, com "Sekret", é uma das maiores estrelas do seu país mas tem sido gozada pelas coxas grossas que exibe e, a acusar a pressão, até já chorou em público.

Nascida em Vanadzor, no norte da Arménia, Rosa Linn é uma cantora e compositora com um estilo despretensioso e confortável. "Snap" é o nome da canção que interpreta em Turim. Em contrapartida, Sheldon Riley, o representante australiano, é tudo menos discreto. Adepto de máscaras e de acessórios vistosos, sonhava com a participação no eurofestival desde criança e em Itália promete surpreender os espetadores com um visual (muito) extravagante durante a interpretação de "Not the same".

Jérémie Makiese, que representa a Bélgica com "Miss you", tem duas paixões, a música e o futebol. Em criança, por influência dos pais, integrou um coro de música gospel e, desde então, nunca mais parou de cantar. As (muitas) qualidades como guarda-redes levaram-no recentemente a assinar contrato com o clube de futebol Excelsior Virton FC. A geologia é outro dos interesses do cantor e desportista de 21 anos, que vive em Antuérpia.

Passou parte infância na Grécia mas emigrou para a Noruega com os pais. Amanda Georgiadi Tenfjord, que representa as cores da bandeira grega com "Die together", é uma cantora e compositora com presença regular nas tabelas do Spotify. Duas das canções da artista de 25 anos, fã de um estilo descontraído, já foram usadas em produções televisivas da Netflix e da BBC. Para além de ser estudante de medicina, também trabalha num hospital e trata regularmente doentes infetados com COVID-19.

Marius Bear, o cantor de Appenzell que representa a Suíça com a sofrida balada "Boys do cry", desistiu, em 2016, do curso de engenharia que estava a tirar para ser artista. Antes de conseguir atuar em festivais, foi artista de rua. Nos bastidores de um dos espetáculos que fez, conheceu um famoso produtor discográfico que o levou para os EUA. Em 2017, mudou-se para Londres, em Inglaterra, para estudar produção musical no prestigiado estabelecimento de ensino BIMM Institute.

É uma das fortes candidatas à vitória, com "SloMo", um tema escrito originalmente para Jennifer Lopez. Nascida em Havana, em Cuba, Chanel veio para Olesa de Montserrat, na Catalunha, em Espanha, com a família quando tinha apenas três anos. Dançou com Shakira na edição de 2010 da cerimónia de entrega dos prémios MTV Europe Music Awards mas foi no teatro musical que foi ganhando mediatismo. Dona de um corpo (muito) sensual, gosta de evidenciar as curvas. Em Turim, não deverá ser diferente.

Para defender o seu país da invasão russa, alguns dos membros da Kalush Orchestra, grupo de hip hop que incorpora sons étnicos nas composições modernas que grava, pegaram em armas e foram para a linha da frente. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, concedeu-lhes uma autorização especial para poderem representar a Ucrânia com "Stefania", o nome da mãe de Oleh Psiuk, um dos elementos da banda. A cantora Alina Pash, a primeira escolha, foi preterida pela emissora do país por ter viajado ilegalmente para a Crimeia em 2015.

Nasceu na Alemanha mas foi criada na Grécia. Este ano, representa o Chipre no eurofestival, com "Ela". Andromache foi uma das participantes do concurso musical "The Voice of Greece". Durante o programa, deu nas vistas e assinou contrato com a editora Panik Records. Elegante e sofisticada, a cantora gosta de peças com cortes arrojados. A revelação do figurino que usará durante a interpretação da canção que leva a Turim é aguardada com grande expetativa.

É o concorrente mais camaleónico desta edição. Depois de ter falhado o apuramento em Itália, Achille Lauro conquistou em São Marino o passaporte para o festival. O cantor, compositor e rapper, natural de Verona, celebra em 2022 10 anos de carreira. O também ator, apresentador e realizador e produtor viu uma das suas produções galardoadas com um importante prémio. Já escreveu três livros. Em Turim, vai, seguramente, dar que falar pelo figurino excêntrico que vai usar em palco quando cantar "Stripper".

Os Citi Zéni vão a Itália fazer a apologia de uma alimentação mais consciente e de um modo de vida também ele mais ecológico. "Eat your salad" é o título da canção que representa a Letónia. Mahmood e Blanco jogam em casa. Os representantes de Itália figuram, desde que apresentaram "Brividi", no topo das listas de preferências dos fãs do festival. De ascendência egípcia, o milanês Mahmood repete a participação no certame, após ter conquistado o segundo lugar em 2019. Para Blanco, cantor e rapper de Bréscia, é uma estreia.

Os Intelligent Music Project, que lançou o primeiro disco há 10 anos, representa a Bulgária com "Intention". O grupo já trabalhou com artistas internacionais como Stevie Wonder, com Phil Collins e com os Black Sabbath. Nascida em Osijek, Mia Dimsic, que representa a Croácia com "Guilty pleasure", foi convidada pela banda Dzentlmeni a acompanhá-los numa digressão nos EUA e no Canadá. Nunca mais parou. Apesar da curta carreira, a artista de 29 anos já lançou uma autobiografia.

Luca Michlmayr, um dos grandes nomes da música eletrónica austríaca, mais conhecido como LUM!X, desafiou a cantora Pia Maria a interpretar "Halo". Adepta do preto e do cabedal, a dupla tem sido elogiada pela canção que leva a Turim. Vencedor do concurso "The Voice of Azerbaijan", Nadir Rustamli, que interpreta a balada "Fade to black" é outro dos muitos participantes que sonhavam com o eurofestival desde criança. A barba ruiva é uma das imagens de marca.

Os The Rasmus são uma das bandas mais internacionais da Finlândia. "Jezebel" é o título da canção que levam a Turim. França faz-se representar por Alvan & Ahez, um quarteto que canta "Fulenn" em bretão. Circus Mircus, um grupo formado em 2020 por três artistas de circo e um músico, defende as cores da bandeira da Geórgia com "Lock me in", uma canção sobre a pandemia, tal como "Rockstars", o tema Malik Harris, cantor e rapper com sangue alemão e norte-americano que representa a Alemanha.

Konstrakta, nome artístico de Ana Duric, foi a vocalista da banda Zemlja Gruva, que chegou a fazer a primeira parte de um concerto da britânica Amy Winehouse. "In corpore sano" é a canção que representa a Sérvia em Turim. A portuguesa Maro, atualmente com 27 anos, só aos 17 é que percebeu que era na música que queria fazer carreira. A intérprete de "Saudade, saudade" licenciou-se no Berklee College of Music nos EUA e já cantou com Eric Clapton e abriu os concertos de Jessie J e Charlotte Cardin.

A Islândia faz-se representar, este ano, pelas Systur, um trio composto por três irmãs, filhas de um dos membros do grupo Mezzoforte, com o soturno "Med haekkandi sól". Sísí Ey, foi, no entanto, o primeiro nome da banda, em homenagem a uma das avós. A cantora Brooke, 23 anos, é a candidata da Irlanda, com "That's rich". O exuberante Michael Ben David, o mais recente vencedor do concurso televisivo "The X Factor Israel", representa o país com "I.M". Artista desde os 13 anos, tem na cozinha outra das paixões.

A Lituânia aposta em Monika Liu com "Sentimentai" para ir à final. Depois de estudar jazz na Universidade de Klaipéda, a cantora e compositora, adepta de um estilo revivalista, mudou-se para Massachusetts nos EUA e depois para Londres em Inglaterra, antes de regressar a Vilnius. Emma Muscat, que representa Malta com "I am what I am", também viveu fora, em Itália. Foi lá que gravou o primeiro disco. Já colaborou com Jason Derulo, Hailee Steinfeld, Sigala, Martin Garrix e Bebe Rexha.

A Moldávia é representada pelos Zdob si Zdub & Fratii Advahov com "Trenuletul". Vladana, uma das mais populares artistas montenegrinas, defende as cores da bandeira do Montenegro, com "Breathe". Licenciada em jornalismo, lançou a revista digital Civiluk em 2015. Aclamada pelos críticos neerlandeses, Stien den Hollander, mais conhecida como S10, representa os Países Baixos com "De diepte". Tinha 17 anos quando assinou o primeiro contrato discográfico. Fez 21 em novembro.

"Give that wolf a banana" é o nome da animada canção que os noruegueses Subwoolfer elegeram para Turim. Andrea, a representante da Macedónia do Norte, que passou parte da adolescência em Nova Iorque, sobe ao palco com "Circles". Neto do tenor polaco Wieslaw Ochman, o candidato da Polónia, Ochman, nasceu em Massachusetts, nos EUA, mas acabaria por regressar com a família ao país natal. Toca trompete e piano e ganhou o "The voice of Poland" em 2020. Em Itália, canta "River".

O grupo LPS, sigla de Last Pizza Slice, formado por cinco colegas de escola em 2018, recupera o som da música disco da década de 1970 em "Disko", tema que representa a Eslovénia em Turim. O candidato da Roménia, o cantor WRS, começou por ganhar fama como bailarino em programas de televisão romenos. A paixão pela música levou-o a emigrar para Londres. "Llámame" é a canção que interpreta no festival. As tatuagens e os figurinos com que se apresenta em palco e fora dele têm feito furor nas redes sociais.

Foram as redes sociais que deram a Sam Ryder, o cantor e compositor de Essex que representa o Reino Unido em Turim, a popularidade que têm hoje. Com mais de 12 milhões de seguidores no TikTok, é, atualmente, o artista britânico mais popular nesta plataforma. Justin Bieber, Sia e Alicia Keys são alguns dos fãs famosos do intérprete de "Space man". Cornelia Jakobs, a candidata da Suécia, é filha de um popular artista sueco e neta de uma reputada compositora nórdica. Em Turim, interpreta "Hold me closer".

We Are Domi é o trio que representa a República Checa, com "Lights off". As cores da bandeira da Dinamarca são defendidas por um coletivo feminino, as Reddi, com o enérgico "The show". "Hope" é o nome da canção com que Stefan representa a Estónia. Filho de um casal de arménios que se emigraram para Viljandi, no sul do país, cresceu no restaurante dos pais. Foi um dos concorrentes da edição estónia do concurso televisivo "A máscara". A revista Kroonika considerou-o o homem mais sexy em 2020.