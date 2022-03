A revelação foi feita por Arjen Thonen, que compôs "SloMo" em parceria com Ibere Fortes, Keith Harris, Leroy Sánchez e Maggie Szabo. Depois de concluírem a canção, o coletivo de compositores neerlandeses enviou-a para Jennifer Lopez. Ao fim de três meses sem resposta da cantora, atriz, produtora e empresária norte-americana de 52 anos, decidiram que estava na altura de a propôr a outra artista e elegeram Chanel, cantora, bailarina e atriz espanhola de ascendência cubana, nascida em Havana, em 1991.

Em declarações ao jornal neerlandês BD, o produtor e compositor, que há seis anos remisturou um tema do grupo americano The Black Eyed Peas, revelou que a artista ibérica não foi a primeira escolha mas, assim que recebeu a maquete, resolveu levá-la ao Benidorm Fest 2022. Chanel venceu o certame com 96 pontos, no fim de janeiro, conquistando o direito de representar Espanha no Festival Eurovisão da Canção de 2022, que se realiza em maio em Turim, em Itália. É uma das fortes candidatas à vitória.