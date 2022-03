O ano passado, o popular rapper norte-americano Flo Rida, que já colaborou com nomes de peso como Nelly Furtado, Sia, Jennifer Lopez, T-Pain, Will.i.am, Ne-Yo, Jason Derulo, David Guetta e Timbaland, surpreendeu tudo e todos ao aceitar o convite da cantora italiana Senhit para representarem São Marino no Festival Eurovisão da Canção de 2021, em Roterdão, nos Países Baixos. Nos EUA, ano após ano, o certame tem vindo a ganhar (muita) popularidade.

A emissora de televisão NBC e a companhia discográfica Atlantic Records decidiram unir esforços para criar a a versão norte-americana do famoso eurofestival, que se realiza no dia 9 de maio, véspera da primeira semifinal da edição deste ano do certame europeu. Nas últimas horas, foram conhecidos os nomes dos 56 participantes. Um dos mais célebres é Michael Bolton. O cantor e compositor de 69 anos, que atuou em Lisboa em 2019, representa o Connecticut.

Jewel, cantautora, instrumentista, atriz e escritora de 47 anos, que fez sucesso em Portugal com singles como "Foolish game" e já vendeu até hoje mais de 18,5 milhões de discos em todo o mundo, é outro dos nomes confirmados. Apesar de ter nascido em Payson, no Utah, a artista vai defender as cores da bandeira do Alasca. Sisqó, cantor, compositor, produtor discográfico, bailarino e ator, que representa Maryland, o estado que o viu nascer há 43 anos, fez furor em 2009 com canções como "Thong song". Agora, o antigo membro dos Dru Hill, que não lança nenhum disco desde 2015, procura relançar a carreira.

A participante do Ohio também já atuou por várias vezes em Portugal, a solo e na primeira parte dos concertos de Lenny Kravitz em 2002. A cantora, compositora, música, produtora discográfica e atriz Macy Gray, com 54 anos, lançou o primeiro álbum em 2009. O último disco é de 2018. A apresentação da primeira edição do American Song Contest está a cargo da cantora Kelly Clarkson e do rapper Snoop Dogg, que colaborou com David Carreira em 2013.