Senhit, a cantora italiana de ascendência eritreia que representa São Marino no Festival Eurovisão da Canção de 2021, não perdeu tempo. Pouco depois de se encontrar com Flo Rida, o popular rapper norte-americano que já colaborou com Nelly Furtado, Sia, Jennifer Lopez, T-Pain, Will.i.am, Ne-Yo, Jason Derulo, David Guetta e Timbaland, tirou uma fotografia e partilhou-a nas redes sociais. "Agora que já cá estás, vamos a isto", escreveu a intérprete de "Adrenalina", uma das favoritas da edição deste ano.

A presença de Flo Rida, nascido Tramar Lacel Dillard, no palco do Rotterdam Ahoy, em Roterdão, ainda não tinha sido confirmada oficialmente por Senhit, ainda que a voz do rapper se fizesse ouvir nas versões promocionais que foram sendo lançadas. Nos dois ensaios gerais dos últimos dias, o artista foi substituído por outro cantor. Senhit e Flo Rida atuam na segunda semifinal do festival, na quinta-feira, dia em que também sobem ao palco os portugueses The Black Mamba. São 39 os países em competição.