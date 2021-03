Já é uma das canções favoritas dos grupos de fãs do Festival da Eurovisão da Canção de 2021 mas também uma das mais polémicas. A estação de televisão cipriota CyBC convidou a cantora grega Elena Tsagrinou a defender "El diablo" no eurofestival em maio. A artista de 26 anos, que também é atriz e apresentadora de televisão, aceitou o convite mas, assim que foi conhecido o título da canção que interpretará em Roterdão, nos Países Baixos, iniciou-se uma onda de protestos que tem feito correr muita tinta.

Uma associação teológica do país, que considera a canção "satânica e escandalosa para os cristãos", lançou, de imediato, um abaixo-assinado a pedir a retirada da música, que já soma mais de 13.000 assinaturas. As ameaças à CyBC sucedem-se. Nas últimas horas, foi preso um homem que tentou invadir as instalações da estação de televisão em Nicósia, a capital, por considerar o tema "uma afronta ao cristianismo". Um grupo de professores católico também já se insurgiu contra a escolha, que considera "nojenta".

O autor da canção, que pode ficar a conhecer de seguida, é Jimmy Joker, um compositor que já trabalhou com artistas internacionais como Jennifer Lopez, Pitbull e Nicki Minaj. "A cantiga conta a história de uma rapariga que se vê numa relação tóxica, com alguém que é mau como o Diabo. Retrata a eterna luta entre o bem e o mal, a procura de liberdade de alguém que, num estado de paranoia, tem de lidar com manifestações do síndrome de Estocolmo. Mas, no fim, a verdade vence", referiu já publicamente a CyBC.