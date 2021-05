Há um artista internacional a querer colaborar com os The Black Mamba, a banda portuguesa que representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção de 2021. A atuação do coletivo nacional conquistou Flo Rida, o popular rapper norte-americano que já colaborou com celebridades globais como Nelly Furtado, Sia, Jennifer Lopez, T-Pain, Will.i.am, Ne-Yo, Jason Derulo, David Guetta, Ke$ha, E-40 e Timbaland. "Ficou rendido ao nosso talento e quer trabalhar connosco", revela Tatanka, o vocalista do grupo.

"Já me enviou uma mensagem para o Instagram para o caso de eu ter perdido o número dele. Abriram-se portas no estrangeiro. É importante para nós atingir este nível de popularidade e de reconhecimento", assumiu ainda o intérprete de "Love is on my side" em declarações à edição desta semana da revista TV 7 Dias. Flo Rida atuou em Rotrdão, nos Países Baixos, com Senhit, a representante de São Marino. Na edição deste ano, foram 39 os países a concurso. Itália ganhou. Portugal ficou em décimo-segundo lugar.