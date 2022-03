O blusão verde de inspiração militar usado pelo cantor húngaro Örs Siklósi no palco do Festival Eurovisão da Canção de 2018, na Altice Arena, em Lisboa, foi leiloado para auxiliar refugiados ucranianos. István Kerekes, fã do vocalista dos AWS, o grupo que representou a Hungria no certame com "Viszlát nyár", pagou 250.000 florins húngaros, cerca de 670,25 euros, para conseguir ficar com a peça de roupa. "Obrigado a todos os que licitaram", agradeceram os membros da banda nas redes sociais.

Örs Siklósi morreu quase três anos depois do concurso, vítima de leucemia, a 5 de fevereiro de 2021. Ainda não tinha 30 anos. A doença tinha sido diagnosticada apenas sete meses antes. "Durante todo este período, a coragem e a dignidade dele foram exemplares. A sua criatividade, a profundidade que imprimia às letras que escrevia e a sua presença em palco vão ser recordadas com grande saudade", elogiaram os restantes membros da banda nas redes sociais, após a sua morte.

Os fãs do grupo foram apanhados de surpresa com a doença de Örs Siklósi, mantida em segredo até ao fim. "Além do vazio que deixa nas nossas vidas, deixa também uma lacuna na nossa cena musical por preencher. Foi uma pessoa inspiradora que nunca esqueceremos", garantiram, na altura, os ex-colegas do artista. Em 2018, os AWS estiveram em Portugal por duas vezes. Foram a Óbidos em março para gravar o vídeo de apresentação e regressaram depois a Lisboa, em maio, para o certame.