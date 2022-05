Na passada quarta-feira, dia 4, a União Europeia de Radiodifusão (UER), a entidade organizadora do Festival Eurovisão da Canção, anunciou que um dos membros da delegação portuguesa tinha testado positivo à COVID-19. Mais tarde, soube-se que era Milhanas, uma das cinco cantoras que acompanham Maro no coro de "Saudade, saudade". A artista, nascida em 2001, ficou imediatamente em isolamento. Esta tarde, repetiu o teste e o resultado foi negativo.

"Foi a melhor notícia do dia", confessou a representante portuguesa no certame em declarações exclusivas ao Broader/SAPO Lifestyle, à margem do convívio que se realizou após a cerimónia de abertura do eurofestival, no palácio Reggia di Venaria Reale, nos arredores de Turim, em Itália. "Estamos todas muito felizes hoje. Eu sei que isto é uma festa mas, para nós, a festa maior é saber que a Milhanas está bem e que já vamos estar todas juntas a cantar em palco", assume Maro.

Por ainda estar em isolamento, a artista não pôde acompanhar a intérprete de "Saudade, saudade" nem as colegas Beatriz Fonseca, Beatriz Pessoa, Carolina Leite, Diana Castro no desfile na passadeira azul montada nos jardins da antiga residência real mas assistiu a tudo de muito perto através do tablet que uma das cantoras da comitiva portuguesa transportava. Portugal é o décimo país a subir ao palco na primeira semifinal do popular festival, já na próxima terça-feira, dia 10 de maio.