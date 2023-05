"Três semanas de António. 21 dias que passaram a voar mas que ao mesmo tempo parecem a minha realidade desde sempre". Mafalda Rodiles foi mãe do filho que tem em comum com Gustavo Santos no passado mês de abril.

A viver um momento especial, a atriz deixou uma nova mensagem na sua página de Instagram este sábado, dia 6 de maio, onde o grande destaque é a maternidade.

"Já não consigo imaginar como era a minha vida sem o António. É impressionante como o amor transborda de uma forma avassaladora no momento em que um bebé chega à nossa vida. É nestes momentos que temos a certeza que a Natureza é sábia e perfeita", disse.

"Eu sou aquela mãe que passa os dias com o bebé ao colo, que dá de mamar sempre que ele quer, que adormece ao lado dele e que em 21 dias o mais longe que fui, foi lá abaixo passear o Ozzy. Sou assim, faz parte de mim e nem sei ser de outra forma", partilhou

"Às vezes nem acredito que estou a viver de novo o sonho de ser mãe. Só contigo faz sentido", escreveu, por fim, identificando o companheiro, Gustavo Santos.

De recordar que além do bebé António, Mafalda Rodiles é mãe de Martim e Mel, fruto do casamento terminado com o realizador de novelas brasileiro Edgar Miranda. Por sua vez, Gustavo Santos é também pai de Xavier e Salvador, fruto da relação terminada com Sofia Lima.

