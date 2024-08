Mafalda Rodiles tem vindo a aproveitar ao máximo a companhia dos filhos enquanto estes permanecem de férias escolares. A atriz abordou o assunto numa partilha que fez na sua página de Instagram.

"Algumas pessoas reclamam das férias, que os miúdos estão muito tempo em casa, que não sabem o que fazer com eles… Eu amo as férias escolares! Amo não ter horários e fazer tudo com eles, mesmo que as vezes até sejam programas meio chatos levo-os para todo o lado comigo", realça.

"Há anos que penso se os ponho uma semana na colónia de férias, mas nunca sinto essa necessidade! E a sensação quando as férias se aproximam do fim é sempre a mesma! Foi tão bom! Passou tão rápido!", confessa.

"Só temos 12 verões com os nossos filhos! Depois eles começam a preferir os amiguinhos e a abrir asas para o mundo! 12 verões passam a correr por isso é hora de aproveitar!", completa.

Recorde-se que Mafalda é mãe de Martim e Mel, fruto do seu anterior casamento, e do bebé António, que nasceu da relação com Gustavo Santos.