A pandemia da covid-19 arruinou muitos planos e colocou entraves às perspectivas dos empresários, mas Inês Mendes da Silva, proprietária da agência Notable e agente de Cristina Ferreira, gosta de olhar para a atual conjuntura como uma oportunidade.

"Apesar de tudo, sinto que estou muito mais focada na minha empresa, na educação das minhas filhas e que gasto menos tempo em coisas supérfluas. Por muito contraditório que pareça, respiro melhor cada uma dessas dimensões", afirmou num desabafo partilhado nas redes sociais na noite desta segunda-feira.

Por outro lado, não esconde que a distância dos familiares e a impossibilidade de os visitar é o grande senão da atual situação pandémica. "Faz-me é falta o colo da família num concelho bem distante. É o copo meio cheio com um pingo de meio vazio", rematou.

Recorde-se que Inês Mendes da Silva é mãe de duas meninas - Amélia, de oito anos, fruto do relacionamento passado com Tiago Froufe, e Paz, de um, da atual relação com Francisco Ladeira.

