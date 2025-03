Há um "escândalo financeiro no universo dos influencers", foi desta forma que Adriano Silva Martins deu início à última emissão do programa 'V+ Fama', do canal V+TVI.

O apresentador recebeu informações exclusivas de que a agência que representa personalidades como Rita Pereira e Cristina Ferreira, a Notable, "foi usada como palco para uma burla".

"Manuel Santana Lopes, ex-chefe de operações da agência, terá alegadamente desviado mais de 250 mil euros de comissões a agenciados", revelou.

Confrontado com a suposta burla, Manuel Santana Lopes, homem de confiança de muitos famosos, terá confessado e foi despedido da agência, na qual Inês Mendes da Silva, agente de Cristina Ferreira, é CEO.

A Notable estará agora a tentar que Manuel Santana Lopes devolva o dinheiro aos lesados, que são Carolina Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira.

"O dinheiro não foi desviado diretamente à Notable, mas sim a estes agenciados", contou Adriano Silva Martins, referindo diretamente os nomes da apresentadora e do ator.

Mais adiante no programa, o comunicador disse ainda ter recebido informações de que "o valor poderá ser bastante mais do que 250 mil euros".

"Devo dizer também que sempre tive as melhores referências profissionais do Manuel. Sempre me disseram que era um excelente gestor de carreira em relações-públicas, o que quiserem chamar, porque eu também não sei muito bem o que é que o Manuel fazia, mas as pessoas, os agenciados, a empresa tinha em muito boa conta o Manuel", completou a respeito do caso.

Ao que se sabe, a alegada burla tornou-se pública depois de ter sido feita "uma auditoria interna na empresa".

