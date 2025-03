Manuel Santana Lopes burlou em 250 mil euros personalidades como Carolina Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira.

O mundo das celebridades em Portugal foi abalado por um escândalo que se tornou o 'Tema da Semana'. Manuel Santana Lopes, homem de confiança dos famosos, agente da Notable, burlou em 250 mil euros nomes como Carolina Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira. Quem é Manuel Santana Lopes? Manuel é filho de Paulo Santana Lopes, irmão do antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes. O pai de Manuel Santana Lopes, recorde-se, também teve problemas com a justiça. Paulo foi detido, em 2016, por estar envolvido na Operação Rota do Atlântico, com o empresário de futebol José Veiga, por alegada corrupção no comércio internacional, branqueamento de capitais, tráfico de influências, participação económica em negócio e fraude fiscal no âmbito de negócios com o Congo. Manuel trabalhava como agente, tendo assumido em 2022 o cargo de chefe de operações da Notable. Era o braço direito de Inês Mendes da Silva, dona da agência. António Bravo referiu recentemente no programa 'TVI Extra' que o agente ajudou Inês Mendes da Silva "a abrir a Notable". Para a empresária esta terá sido uma enorme traição, já que Manuel tratava também de questões pessoais da sua vida. "Ele também tratava das coisas todas da Inês, entrava em casa da Inês", realçou o comentador. A Notable é uma das agências mais conceituadas no mundo das celebridades e influenciadores digitais, entre os nomes agenciados pela empresa estão Cristina Ferreira, João Baião, Rita Pereira, Pedro Teixeira e muitos outras celebridades "de primeira linha". O que realmente aconteceu? Tendo em conta o que se sabe até ao momento, Manuel Santana Lopes terá desviado elevadas quantias de dinheiro, entre os 250 e os 300 mil euros, de cachês de celebridades como Carolina Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira. A burla foi conhecida depois de a Notable ter sofrido uma auditoria interna e Manuel Santana Lopes confrontado com o caso e despedido, tal como confirmou a agência através de um comunicado oficial. "Na sequência de notícias veiculadas nas últimas horas, a Notable, confirma que constatou que um ex-colaborador desviou para si quantias destinadas a dois agenciados da empresa", lê-se no comunicado, tornado público a 14 de março.

Dias antes da polémica 'rebentar', o agente viveu o Carnaval do Rio de Janeiro de forma grandiosa.

"Levou consigo uma série de amigos a quem pagou o upgrade do avião, o alojamento, assumiu as despesas todas. Fechou um restaurante no Rio de Janeiro para dar uma festa", contou Adriano Silva Martins no programa 'V+ Fama'.