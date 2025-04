Um mês depois de ter sido revelado que burlou em milhares de euros dois famosos portugueses, Carolina Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira, o que é feito de Manuel Santana Lopes?

Adriano Silva Martins respondeu à questão revelando no programa 'V+ Fama', do canal V+ TVI, ter tido acesso a informações de uma fonte próxima do antigo agente dos famosos, que usou a agência Notable para as burlas.

De acordo com o apresentador, o antigo chefe de operações da Notable está "sem acesso ao telefone, sem ver televisão e com as saídas contadas à rua para ir ao psicólogo".

Adriano referiu ainda que Manuel "está profundamente afetado e arrependido, e que se encontra escondido numa das casas da família". O antigo agente "está isolado" e não "lê nada do que se escreve sobre ele".

