A burla que chocou o mundo dos famosos em Portugal continua a ser o tema do momento e entre novos dados e alguma especulação, muito se tem falado sobre Manuel Santana Lopes - o agente dos famosos que através da Notable. burlou em 250 mil euros Carolina Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira.

Na emissão da madrugada de quinta-feira, 20 de março, do programa 'V+ Fama', do canal V+ TVI, Adriano Silva Martins comentou as notícias que dão conta de que o agente dos famosos terá desaparecido após o escândalo ter rebentado.

"Tenho lido que o Manuel Santana Lopes está desaparecido", referiu o apresentador, passando a explicar que estas informações não correspondem à verdade.

"Sim, está desaparecido da vida pública. Mas, devo dizer, que sei perfeitamente onde está o Manuel Santana Lopes. Está em Portugal, está precisamente na periferia de Lisboa", assegurou.

"Sei também que o namorado de Manuel Santana Lopes também está em Portugal", continuou, fazendo saber que o namorado do agente é bailarino na Companhia Nacional de Bailado mas que, de momento, não está a trabalhar.

