Há novos desenvolvimentos sobre o alegado escândalo financeiro que envolve a agência Glam. Adriano Silva Martins disse esta quarta-feira, 16 de abril, no programa 'V+ Fama', do canal V+ TVI, que Diana Chaves está bastante magoada com a alegada dívida da sua antiga agência de representação.

Segundo as últimas notícias, a agência Glam deve 180 mil euros à atriz e apresentadora. Tanto quanto se sabe, apesar de ter sido feito um plano de pagamentos, este não terá ainda sido cumprido.

"O V+ Fama sabe que a apresentadora não descarta seguir para tribunal se a agencia não cumprir com o plano de pagamento acordado", disse hoje Adriano Silva Martins.

"A relação entre diana Chaves e sua antiga agencia de representação, a Glam, está cada vez mais complicada", assegurou, garantindo, contudo, que existe "boa vontade de ambas as partes" em resolver o caso.

Diana Chaves "está muito zangada com toda esta situação e não descarta partir para tribunal", reforçou.

No decorrer do formato de comentário social, Adriano Silva Martins explicou ainda que há duas versões relacionadas com a dívida e o alegado escândalo financeiro. Enquanto uns referem que os 180 mil euros que Diana Chaves reclama estão relacionados com "uma discrepância de valores relativamente a programa com chamas de valor acrescentado", outros asseguram tratar-se apenas de um problema de tesouraria da agência.

Ainda de acordo com as primeiras informações avançadas por Adriano Silva Martins a respeito da polémica, também "Sónia Araújo e Tânia Ribas de Oliveira abandonaram a agência Glam por alegadas faltas de pagamento".

Rita Ferro Rodrigues já se pronunciou publicamente sobre o caso, defendendo a agência, que ainda a representa, e Beatriz Lemos - diretora da Glam.