"As apresentadoras Diana Chaves, Sónia Araújo e Tânia Ribas de Oliveira abandonaram a agência Glam por alegadas faltas de pagamento", disse Adriano Silva Martins esta terça-feira, 15 de abril, na emissão do programa 'V+ Fama', do V+ TVI.

O apresentador deu detalhes sobre o alegado novo escândalo financeiro a envolver uma agência de representação de famosos portugueses.

Rita Ferro Rodrigues, agenciada pela Glam e amiga de Beatriz Lemos, diretora desta agência, resolveu pronunciar-se publicamente sobre o caso, que surge na sequência de uma notícia avançada pelo Correio da Manhã.

"Hoje saiu um artigo numa revista que faz 'a grande revelação' que a minha agência, Glam, tem como tantas outras empresas problemas de cash, ou seja dinheiro em tesouraria. Ninguém roubou ou enganou ninguém, reparem. É uma empresa, como tantas outras, a lutar contra dificuldades", defendeu.

Relativamente a Beatriz Lemos, a apresentadora não poupa nos elogios:

"A Bea devia estar rica, ou pelo menos a viver muito bem, e não está. Antes pelo contrário. Trabalha loucamente, vive para a agência e agenciados, adianta-nos dinheiro de trabalho quando estamos aflitos, tenta não deixar cair ninguém, nunca. E também tem a melhor a negociar contratos e a defender os direitos dos seus agenciados. É minha amiga há quase 20 anos mas não é isso que me move neste momento, é mesmo a necessidade de lhe dizer publicamente que a adoro e que lhe agradeço todo o seu trabalho e que não se deixe abater por estes tempos sinistros de insinuações e tentativas de assassinato de carácter. Não te deixes abater, querida Bea. Continua o teu trabalho".

© Reprodução Instagram - Rita Ferro Rodrigues

Recorde-se que, de acordo com as informações avançadas por Adriano Silva Martins, a agência Glam devia a Diana Chaves cerca de 180 mil euros. "A Diana já estava em conversas com Beatriz Lemos, a diretora desta agência, há alguns meses e havia um plano de pagamento. Alegadamente, plano esse que não foi cumprido", partilhou o comunicador.

Este nova polémica surge depois do caso de roubo numa agência concorrente, a Notable, cujo funcionário Manuel Santana Lopes foi acusado de roubar milhares de euros dos clientes.

