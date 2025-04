Há um novo escândalo a envolver mais uma agência que representa vários famosos. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã e depois no programa 'V+ Fama', do V+ TVI, foram adiantados novos detalhes.

"As apresentadoras Diana Chaves, Sónia Araújo e Tânia Ribas de Oliveira abandonaram a agência Glam por alegadas faltas de pagamento", começou por dizer o apresentador do 'V+ Fama', do V+ TVI.

"Aquilo que sabemos é que a quantidade que deviam a Diana Chaves era cerca de 180 mil euros. A Diana já estava em conversas com Beatriz Lemos, a diretora desta agência, há alguns meses e havia um plano de pagamento. Alegadamente, plano esse que não foi cumprido", partilhou depois Adriano Silva Martins.

"Portanto, Diana Chaves e outras apresentadoras que estão na mesma situação decidiram resolver a situação saindo da Glam", frisou.

