Como já tinha desabafado durante o 'Passadeira Vermelha', Sara Norte vive o mês de dezembro com a dor de quem partiu. As saudades da mãe, Carla Lupi, e da irmã, Beatriz Ricardo, apertam e apenas ficam as memórias.

No Instagram, a atriz voltou a partilhar uma nova mensagem onde fala precisamente desta dor. "Esta é a única fotografia que tenho em que estamos os quatro juntos", começou por dizer na imagem em que aparece com a mãe e os irmãos.

"Este mês acaba por ser um pouco triste para mim e acredito que também para todos os que perderam alguém querido. As memórias são a melhor herança que podia ter. E são muitas", rematou.

