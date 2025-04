Margarida Aranha converteu-se ao cristianismo em novembro do ano passado. A ex-concorrente do 'Love on Top' Abraçou uma nova vida, que agora a levou a partilhar um testemunho fortíssimo através do qual faz revelações surpreendentes sobre o seu passado.

Margarida começou por apresentar-se, recordando a sua passagem pelos reality shows da TVI e tudo o que a fama trouxe à sua vida.

"No meio desta fama toda de reality shows, comecei a ter uma vida bastante atribulada. Quando digo bastante atribulada, vocês imaginem todo o pecado que pode existir na terra - eu cometi", começou por dizer.

"Eu na altura só gostava de polémicas, eu corria atrás de polémicas", admitiu a alentejana, agora com 32 anos e grávida do primeiro filho (uma menina).

"Comecei a ir por caminhos completamente errados, completamente perdidos", reforçou, assumindo que nessa fase começou a prostituir-se.

"O mundo da prostituição é um mundo fácil quando estamos neste meio da televisão, mas bastante fácil e onde ganhamos dinheiro muito facilmente. Então comecei a ir por aí. Queria dinheiro, só via dinheiro à minha frente. Então, comecei a entrar no mundo da prostituição, indo para escorts e tendo clientes privados".

"Também caí na venda do conteúdo online, isso foi mais recente. [...] Não estava no mundo da prostituição já há uns anos, mas vendia conteúdo online", continuou, explicando que em tempos também foi "dançarina de boates".

"Estava viciada em ganza, estava viciada em cocaína e álcool. Basicamente, as drogas puxavam o álcool e o álcool puxava as drogas", revelou.

"A cocaína puxava-me para o jogo. Ia para o jogo e acabava por gastar tudo. Ganhava muito, mas depois o entusiasmo era tanto que perdia logo tudo a seguir e acabei por ficar sem nada. Estava já no meu desespero total", recordou.

Margarida sentia-se tão infeliz e perdida que acabou por tentar colocar termo à vida. O acidente que dizia ter sofrido em outubro de 2021 foi na verdade uma tentativa de suicídio.

"Atirei-me de uma janela e parti metade do meu corpo", recordou a influenciadora digital, que na altura esteve internada durante várias semanas e precisou de diversas intervenções médicas.

"Já desesperada", a lidar com o fim de uma relação, a sofrer um aborto e a ponderar novamente terminar com a própria vida, Margarida pediu a Deus um sinal. Após dirigir-se ao hospital, acabou por perceber que afinal ainda estava grávida.

Quanto aos motivos que agora a levaram a contar a sua história, Margarida explica:

"Este vídeo tem o intuito de vos mostrar a verdade sobre a minha vida antes de aceitar o nosso único salvador que é Jesus Cristo. Não fiz este vídeo com o intuito de me justificar a ninguém, mas sim contar a verdade sobre a minha história para com ela poder inspirar muitas pessoas que se sintam perdidas com alguma situação idêntica".

A ex-concorrente de 'Love on Top', recorde-se, está grávida de 28 semanas, preparando-se para ser mãe solteira.

__

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

