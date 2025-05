"Não tem sido fácil esta gravidez", foi desta forma que Margarida Aranha deu início a um emotivo desabafo através do qual assume estar a viver dias delicados.

A ex-concorrente do 'Love on Top' aguarda a chegada do primeiro filho, uma menina. Porém, encontra-se sozinha nesta viagem já que, segundo a própria, foi abandonada pelo pai da bebé.

"Não é fácil quando as mães não têm o suporte dos pais das crianças. Temos que nos multiplicar, mas como nos multiplicamos quando a vida do nosso bebé corre risco se não repousar-mos? E como repousar se para ter dinheiro para sustentar sozinha a minha filha precisei vender a minha casa de uma vida e de fazer uma mudança que me deixou de rastos, para a conseguir sustentar sozinha?", lamentou, assumindo ter neste momento uma enorme carga física e psicológica.

"São tantas coisas para resolver e tratar que o psicológico começa a quebrar pouquinho a pouquinho", continuou.

"Sei que vou conseguir ultrapassar tudo isto, eu e todas as mães que passam pelo mesmo. Mas não romantizem as mãe sem suporte paternal. Não é fácil ter que fazer o papel de dois. E se não está a ser fácil agora, sei que quando ela nascer será mais complicado ainda.

'Gravidez não é doença', pois eu digo que deveria sim ser considerado doença Toda a fase da gravidez tem uma preocupação diferente mesmo com os dois pais presentes O psicológico de uma mulher durante a gravidez muitas vezes fica de rastos. E sim, estar mal psicologicamente é uma doença. Mas a força que uma mulher ganha quando é mãe é incrível. Força a todas. Nós conseguimos tudo pelos nossos filhos", disse ainda.

Margarida Aranha, recorde-se, assumiu recentemente ter vivido períodos conturbados da sua vida em que esteve ligada à prostituição e vício em drogas e álcool.



© Reprodução Instagram - Margarida Aranha

Leia Também: "Entrei no mundo da prostituição. Estava viciada em cocaína, álcool"