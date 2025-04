A ex-concorrente do 'Love on Top' aguarda a chegada do primeiro filho, uma menina.

Margarida Aranha encontra-se numa das melhores fases da sua vida. A ex-concorrente do 'Love On Top', da TVI, está grávida do primeiro filho, uma menina que vai chamar-se Aurora. Chegada às 32 semanas de gestação, Margarida resolveu mostrar aos seguidores do Instagram uma atualização sobre a sua barriguinha. A alentejana mostrou novas fotografias, disponíveis na galeria, nas quais aparece feliz e sorridente. Margarida Aranha, recorde-se, revelou ter sido abandonada pelo pai da bebé. Recentemente, a ex-'Love On Top' assumiu ainda ter vivido períodos conturbados nos quais esteve ligada à prostituição e vícios em drogas e álcool. Leia Também: "Entrei no mundo da prostituição. Estava viciada em cocaína, álcool"