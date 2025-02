Meses depois de ter tornado público que está grávida do primeiro filho, Margarida Aranha recorreu às redes sociais para admitir que está a viver um período delicado. A ex-concorrente de 'Love on Top' diz ter sido abandonada pelo pai do bebé, uma menina.

"Trocar filhos por mulheres, festas e pó parece surreal mas, agora que está a acontecer com a minha filha, tenho recebido testemunhos de muitas, mas mesmo muitas, mulheres que lhes aconteceu o mesmo", disse ao partilhar na sua conta oficial de Instagram um vídeo a respeito do tema.

"Meus amores, mães solteiras, mães abandonadas não fiquem tristes pois Deus vê tudo e ele nunca irá deixar faltar nada aos nossos filhos", enalteceu a jovem, que recentemente se tornou cristã.

"Os progenitores que abandonaram e abandonam os próprios filhos na fase em que eles se estão a formar não passam disso mesmo… um esperma que serviu para nos dar a melhor coisa das nossas vidas", apontou ainda.

Por fim, Margarida Aranha lamentou que as mãe, em situações como a sua, não contem com a ajuda financeira dos pais das crianças para enfrentar as despesas relacionadas com a gestação.

Eis abaixo o testemunho completo:

