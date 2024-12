Depois de ter anunciado que está grávida pela primeira vez, Margarida Aranha mostrou nas redes sociais o seu atual namorado e pai do bebé.

Através das redes sociais, a antiga participante do 'Love on Top' mostrou fotografias com o companheiro.

"Que Deus continue a abençoar muito a nossa caminhada como o tem feito até aqui", pode ler-se na legenda das imagens, disponíveis na galeria.

Margarida Aranha, recorde-se, vive agora uma vida calma e diz estar dedicada a Deus.

