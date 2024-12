Lembra-se de Liliana Rodrigues e Sofia Buinho? Ao que parece, as duas ex-concorrentes do 'Love on Top' estão a viver juntas.

A novidade foi anunciada por Liliana através das redes sociais.

"A Buinho está a morar contigo?", questionaram os fãs depois de perceberem que as duas amigas têm passado bastante tempo juntas.

"Já não dá para esconder, não é? Está mais que oficializado", respondeu Liliana Rodrigues, sem revelar se estaria ou não a ser irónica.



© Reprodução Instagram - Liliana Rodrigues

Leia Também: Margarida Aranha do 'Love on Top' está grávida. "A minha maior alegria"