Liliana Rodrigues ficou famosa aquando da sua participação no 'Love on Top', da TVI. A jovem encontrou o amor no programa, mas o romance com João Pedro não durou muito tempo.

Em 2022 reconciliou-se com o ex-namorado, Bruno Khalifa, e subiu ao altar no verão do mesmo ano. Ainda durante a lua de mel, o casal teve um arrufo e chegou a pensar-se que poderiam estar separados.

O casamento viria mesmo a acabar meses depois.

Divorciada, Liliana voltou a encontrar o amor e uma vez mais ao lado de um ex-companheiro.

A viver uma fase feliz, a jovem contou recentemente nas redes sociais ter sido pedida em casamento no Dia dos Namorados.

"Eu disse sim, o sim mais inesperado de toda a minha vida! A minha avó sempre me disse que nunca haveria amor como o primeiro e no fim ela estava certa. A vida dá tantas voltas e nós reencontrarmo-nos foi a melhor coisa que o destino nos deu. O para sempre não chegará para nós", declarou.

Ora veja:

Leia Também: Grávida, Margarida Aranha é abandonada pelo companheiro