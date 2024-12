Margarida Aranha, antiga concorrente do 'Love on Top', está grávida do primeiro filho. A novidade foi anunciada através das redes sociais.

"A maior bênção que Deus me poderia ter dado! O meu mundo era um mundo perdido, até que lhe pedi socorro (a Deus) e ele fez muito mais do que eu lhe pedi, pois não só me socorreu como me deu um propósito de vida", declarou ao mostrar em vídeo o momento em que viu o bebé na ecografia.

"Este filho foi a minha maior alegria, mas maior ainda que a alegria de saber que estava grávida foi a alegria de encontrar Jesus para guiar o meu caminho", referiu ainda, mostrando que é agora uma mulher dedicada à religião.

Eis abaixo a partilha completa:

