A ex-concorrente do 'Love on Top' aguarda a chegada do primeiro filho, uma menina.

Margarida Aranha chegou às 35 semanas de gestação, entrando assim na "reta final" da gestação. "Estou nos últimos preparos para conseguir ter um bom descanso antes da princesa vir", declarou a ex-concorrente do 'Love on Top' ao mostrar na rede social Instagram novas fotografias da barriguinha de grávida. Margarida, que mostrou ainda o quarto e os detalhes de toda a preparação para a chegada da bebé, aparece nas imagens em lingerie. A alentejana aguarda a chegada do primeiro filho, uma menina a quem deu o nome de Aurora. Margarida Aranha está a viver sozinha esta fase da sua vida, uma vez que terminou a relação com o pai da bebé nas primeiras semanas de gestação. Veja todas as fotografias na galeria.