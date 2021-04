Roger Taylor, baterista dos Queen, quer enaltecer o 'legado' de Freddie Mercury com uma sentida (e vistosa) homenagem.

O músico quer erguer, no jardim de sua casa em Surrey, nos arredores de Londres, uma estátua de seis metros da lenda dos palcos, que morreu em 1991.

A estátua foi criada para promover o espetáculo 'We Will Rock You' e esteve à porta do Dominion Theatre, em Londres, desde 2002 até 2014. Encontra-se agora arrumada num armazém e Roger Taylor vai formalizar um pedido ao concelho para poder dar-lhe uma segunda vida.

Leia Também: John Travolta homenageia o filho que morreu em 2009