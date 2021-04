Esta terça-feira, dia 13, foi para John Travolta um dia particularmente difícil. O filho Jett, que morreu em 2009, teria completado o seu 29.º aniversário.

O ator assinalou publicamente a data com uma homenagem nas redes sociais que comoveu os fãs. "Parabéns, meu lindo Jetty. Amo-te", escreveu na legenda de uma memória a preto e branco de ambos.

O jovem, na altura com 16 anos, morreu durante umas férias nas Bahamas na sequência de ter caído e batido com a cabeça. A autópsia apontou para uma crise convulsiva que terá sido consequência do autismo que sofria.

John Travolta é ainda pai de Ella Bleu, de 21 anos, e Benjamin, de 10. Os seus três filhos nasceram fruto do relacionamento com Kelly Preston, que morreu no ano passado, aos 57 anos, vítima de um cancro na mama.

