Freddie Mercury terá mantido uma filha em segredo. A revelação consta de uma nova biografia sobre o vocalista dos Queen, da jornalista e escritora Lesley-Ann Jones, que será publicada em setembro.

No livro 'Love, Freddie' é revelado que Freddie Mercury teve uma filha, em 1976, que esteve durante todos estes anos afastada dos olhares do mundo.

"Freddie Mercury é e sempre foi meu pai. Desde que nasci, e até ao final dos seus dias, tivemos uma relação próxima e amorosa. Adorava-me. Cuidava-me. Acarinhava-me como um bem precioso". É assim que a mulher, de 48 anos, identificada apenas como 'B' fala sobre o pai, que morreu em 1991, no primeiro capítulo da nova biografia ao qual alguns meios da imprensa britânica tiveram acesso.

Este novo livro tem como base 17 diários que, segundo 'B', foram escritos pelo artista, entre 1976 e 1991. Foi o próprio que lhe ofereceu os diários antes de morrer.

Segundo o Daily Mirror, Freddie Mercury envolveu-se com a companheira de um amigo próximo, nascendo desse caso amoroso uma filha. Só os pais, irmã, colegas de banda e Mary Austin, ex-noiva e sua principal herdeira, sabiam da existência de 'B'.

A mulher foi criada pelo casal, mas sempre soube quem era o pai biológico, que sempre foi presente.

"Entendo que as circunstâncias do meu nascimento possam parecer incomuns ou escandalosas, mas isso não o impediu de me amar e cuidar de mim", disse.

Lesley-Ann Jones explicou que inicialmente duvidou da história, mas viria a confiar em 'B' uma vez que esta quis permanecer anónima e nunca pediu qualquer retorno financeiro ou reconhecimento. Além disso, 'B' terá recebido parte do património do artista através de um contrato legal privado.

A jornalista e a alegada filha do músico começaram a trabalhar juntas em 2022, na Suíça, e juntas analisaram, nos últimos anos, os escritos deixados pelo vocalista dos Queen.

Atualmente, 'B' tem 48 anos e trabalha como profissional de saúde na Europa. É mãe e, por isso, se fosse vivo, Freddie Mercury seria avô.

