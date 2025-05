Maria Rueff não podia estar mais orgulhosa da filha, Laura Rueff. A jovem, de 21 anos, concluiu a licenciatura em psicologia e a atriz fez questão de enaltecer esse feito através da sua página de Instagram.

Ao publicar uma foto com a estudante na queima das fitas, a artista escreveu na legenda da publicação:

"A rebentar de orgulho pelo teu brilhante percurso académico e pela escolha tão nobre que fizeste de cursar psicologia, servindo os outros, num dos campos mais frágeis da nossa saude- a mental.

Não te esqueças nunca, por mais ferramentas técnicas que agora tenhas, que "o essencial é invisível aos olhos" que desde tão pequenina aprendeste no 'Principezinho' de Saint-Exupéry e no que te foi dado a ver à tua volta. A vida Laura começa agora, que te acompanhe toda a sorte do mundo e o meu amor que sempre, sempre estará contigo!", revelou a atriz.

Laura é filha de Maria Rueff com o também ator José Pedro Vasconcelos.

