Maria Rueff recorreu mais uma vez à sua página de Instagram para assinalar publicamente o aniversário da filha, Laura, que celebra o seu 21.º aniversário esta sexta-feira, dia 11 de abril.

Ao publicar uma fotografia de ambas, a atriz começou por citar na legenda parte da música 'Something Good', do filme 'Música no Coração'. "Para ter a bênção de te ter Laura. Parabéns, meu amor", escreveu depois.

Após a partilha, foram muitos os seguidores (incluindo caras conhecidas) que desejaram também um feliz aniversário a Laura na caixa de comentários.

De recordar que Laura é fruto da relação passada de Maria Rueff com José Pedro Vasconcelos.

Leia Também: 20 anos de saudade. Maria Rueff relembra mãe: "Amo-te, amo-te, amo-te"