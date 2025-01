A vida de Jim Morrison é explorada na nova série documental 'Before the End: Searching for Jim Morrison'.

Judy Huddleston, ex-namorada do falecido vocalista dos The Doors, é uma das entrevistadas na nova série documental e alega ter sido violada por ele durante o namoro.

"Eu não queria fazer [sexo] e disse que 'não' claramente", relembrou em 'Before the End'. "Então, ele prendeu os meus braços para trás e para baixo... acho que ele simplesmente ficou psicopata".

No episódio, Huddleston recordou-se ainda que o temperamento do músico costumava mudar "num instante".

"Os olhos dele eram como um azul doce e ele era carinhoso. Mas depois eles mudavam de cor e simplesmente... parecia um monstro possuído", alegou. "Os olhos ficavam pretos, dilatados. Não era raiva. Era fúria!".

Huddleston e Morrison estiveram juntos durante quatro anos, depois de se conhecerem nos bastidores de um espetáculo de The Doors no final dos anos 1960.

O roqueiro morreu aos 27 anos, em julho de 1971, e Huddleston chegou a refletir sobre o tempo que passaram juntos no seu livro 'This Is the End… My Only Friend: Living and Dying with Jim Morrison' (1991). Em 2013, ela atualizou e expandiu o livro, lançando-o com o título 'Love Him Madly'.

