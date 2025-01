À semelhança de Kate Middleton, também Sophie, duquesa de Edimburgo, era uma cidadã normal até entrar para a família real britânica.

Na verdade, a duquesa tinha uma carreira de sucesso antes de casar com o príncipe Eduardo.

Ora, segundo a Tatler, Sophie esperava continuar a trabalhar e conciliar a sua carreira com as responsabilidades na realeza. Contudo, tal acabou por não ser possível.

"Sem dúvida que foi preciso tempo para me ambientar", realçou a duquesa numa entrevista que deu ao The Sunday Times, em 2020, agora recuperada pela revista Marie Claire. "A frustração foi ter de reduzir as minhas expectativas do que poderia realmente fazer".

A verdade é que mesmo com as dificuldades, a mulher de Eduardo acabou por encontrar o seu lugar na 'Firma' e tornar-se num membro indispensável.

Leia Também: Príncipe William reaparece após Kate anunciar remissão de cancro