O cantor Ed Sheeran revelou este domingo, através das redes sociais, que está infetado com o novo coronavírus e, portanto, a observar um período de autoisolamento, mas continuará a dar entrevistas a partir de sua casa, em Suffolk, cumprindo, assim, as medidas impostas no Reino Unido.

"Hei, pessoal. Uma nota rápida para vos dizer que, infelizmente, testei positivo para a Covid-19, portanto estou em autoisolamento e a seguir as medidas impostas pelo governo. Significa isto que não poderei cumprir com os compromissos presenciais, mas irei realizar o máximo de entrevistas e atuações que puder a partir de minha casa", disse.

"Peço desculpa a todos os que desapontei, fiquem em segurança", acrescentou o autor de 'Shivers'.

Recorde-se que o novo álbum do cantor é lançado esta semana, sendo este um período movimentado em termos de entrevistas e participação em programas de televisão e rádio.

