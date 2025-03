Ed Sheeran revelou que definiu o nome de dez álbuns seus aos 18 anos de idade. Todos estão relacionados com matemática e a ideia foi inspirada em… Quentin Tarantino.

No programa 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', o cantor anunciou que o próximo álbum se irá chamar 'Play' e explicou: "Quando eu tinha 18 anos, tive uma ideia para dez álbuns. 'Plus', 'Multiply', 'Divide', 'Subtract', 'Equals', e depois 'Play', 'Pause', 'Fast Forward', 'Rewind' e 'Stop'."

"Queria fazer dez. Sou um bocadinho obcecado pelo Quentin Tarantino e ouvi que ele ia fazer dez filmes, e depois tem os projetos paralelos, como o 'Grindhouse'. Por isso, queria fazer dez e, de vez em quando, ter outros projetos."

Leia Também: Ed Sheeran recorda 'invasão' a entrevista de Amorim. "Bebi 10 copos"