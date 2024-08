George Clooney confessou a sua frustração quando ouviu Quentin Tarantino dizer que este "não era uma estrela de cinema".

O artista, de 63 anos, foi questionado pela GQ sobre se queria que o conhecido realizador soubesse que estava "disponível para castings", oportunidade que Clooney aproveitou para abordar o assunto.

"O Quentin disse umas merd** sobre mim recentemente", atirou o ator numa entrevista em conjunto com Brad Pitt.

"Deu uma entrevista onde nomeou estrelas de cinema. Estava a falar sobre tu [Pitt] e outra pessoa, depois o jornalista disse: 'então e o George?'".

"Ele vai e diz: 'não é uma estrela de cinema'. Depois disse algo como: 'diz-me um filme desde o milénio [que tenha feito]'. E eu pensei: 'Desde o milénio? Isso é praticamente a minha carreira toda'".

Depois de Pitt não conter as gargalhadas, Clooney acrescentou: "Tudo bem, que se vá lixar".

Recorde-se que o primeiro grande papel de Clooney foi em 1996 no filme 'From Dusk Till Dawn', no qual contracenou precisamente com Tarantino.

Leia Também: George Clooney apanhado descalço em Itália... e não faltou beijo à mulher