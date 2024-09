George e Amal Clooney deslumbraram no Festival de Cinema de Veneza. O casal marcou presença na antestreia de 'Lobos Solitários' - o novo filme do ator.

Para a ocasião, o ator escolheu um clássico fato preto com camisa branca e um laço preto. Já a mulher, Amal, optou por um elegante vestido em tons de amarelo manteiga - uma das cores mais faladas neste verão.

Veja na galeria algumas fotografias do casal na passadeira vermelha do evento, no domingo, dia 1 de setembro.

Leia Também: George Clooney está chateado com Quentin Tarantino e revela porquê