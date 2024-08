George e Amal Clooney foram apanhados num momento de demonstração de afeto durante um jantar em Itália, na quarta-feira.

O casal estava sentado à mesa no famoso hotel Villa d'Este, no Lago Como, como relata o Page Six, enquanto se beijavam e trocavam carinho.

No entanto houve outro pormenor que saltou à vista... o facto de o ator estar descalço.

