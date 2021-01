Dustin Diamond teme que um dos fatores que contribuiu para que contraísse cancro foi o facto de ter ficado hospedado em hotéis mais baratos e sem as condições desejadas.

A estrela de 'Saved by the Bell' foi recentemente diagnosticada com cancro em estágio quatro no pulmão. Ora, esta doença é normalmente mais comum em fumadores, algo que deixou o artista intrigado uma vez que este não fuma.

"Os seus representantes disseram ao TMZ que o Dustin está a questionar se o facto de ter ficado em hotéis baratos por causa da sua profissão terá causado a doença", refere-se.

Outro dos aspetos notados era que muitos destes lugares tinham amianto, um material que contribui para o desenvolvimento desta doença.

Note-se que Diamond já se encontra em tratamento, depois de ter passado por um período doloroso e com muitas dores antes de ser hospitalizado.

