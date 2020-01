O amianto ou asbesto é uma fibra mineral abundante na natureza que tem sido utilizada pelo homem desde o início da civilização. São fibras com grande resistência ao fogo e à abrasão mecânica e química.

A primeira descrição de doenças relacionadas com exposição a esta fibra remonta ao início do século passado, destacando-se doenças e sintomas pleuro-pulmonares como derrame pleural, espessamento pleural difuso, atelectasia redonda, asbestose, cancro do pulmão e mesotelioma maligno (cancro da pleura).

Quanto maior for o tempo de exposição às fibras de amianto, maior é o risco de doença. Os operários que trabalham prolongadamente com amianto, sem proteção adequada, por exemplo, correm alto risco de contraírem uma doença relacionada com essa exposição.

Apesar dos sintomas das doenças surgirem passados cerca de 20 a 50 anos após a exposição, atualmente a comunidade científica considera que todas as variedades de amianto (fibras minerais) são agentes cancerígenos.

Como surge a doença?

As doenças relacionadas com o amianto surgem por inalação das fibras de amianto que aderem profundamente ao tecido pulmonar provocando cicatrizes (fibrose) que o corpo tenta reparar. Com o tempo, estas alterações tornam-se mais extensas com grave consequências na função pulmonar.

Os sinais e sintomas da asbestose surgem gradualmente à medida que as cicatrizes nos pulmões vão ficando maiores e eles vão perdendo a sua elasticidade normal. Aparecem, então, dispneia e diminuição da capacidade para os exercícios, gradualmente maior, tosse e sibilos.