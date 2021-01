A estrela de 'Saved by the Bell', Dustin Diamond, já completou a primeira fase dos tratamentos de quimioterapia, depois de ter sido diagnosticado com cancro em estágio 4.

De acordo com a imprensa internacional, o ator, de 44 anos, vai agendar a segunda fase dos tratamentos em breve, e também tenciona começar a fazer fisioterapia.

A equipa que trabalha com o artista disse ao TMZ que este mantém-se positivo e animado enquanto interage com os fãs através da Internet e passa tempo com a namorada.

Diamond foi hospitalizado no início do mês após sentir-se mal e foi nessa altura que foi diagnosticado com cancro.

