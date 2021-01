As estrelas de 'Saved by the Bell', Mario Lopez e Tiffani Thiessen, mostraram o seu apoio a Dustin Diamond enquanto luta contra o cancro.

Lopez, de 47 anos, disse no Instagram que entrou em contato com Diamond, de 44, depois de saber sobre o seu estado de saúde, esta quinta-feira.

“Conectei o Dustin no início desta noite e embora a notícia do seu diagnóstico seja de nos deixar com o coração partido, continuamos certos de que ele vai superar isto,” escreveu. "A rezar por ele e pela sua família, e por uma recuperação rápida. Deus te abençoe", acrescentou.

Por sua vez, Thiessen, de 46 anos, partilhou uma fotografia de Diamond nas stories da sua página de Instagram e disse: "A pensar em ti, Dustin”.

[Dustin Diamond]© Instgaram

