Katia Aveiro está com a família na Alemanha para apoiar Cristiano Ronaldo no jogo de Portugal contra a França, que decorre na noite desta sexta-feira, dia 5 de julho. As irmã de CR7 falaram com as televisões portuguesas neste dia marcante, horas antes da partida, e houve uma curiosidade que não passou despercebida.

Num direto para a SIC Notícias, Katia revelou que a mãe Dolores pediu a Cristiano Ronaldo que trocasse a camisola com Mbappé no final do jogo.

De referir que Mbappé não esconde a sua admiração pelo craque português e hoje vai jogar contra o seu ídolo.

"O Mbappé é um atleta que nós também admiramos muito e sabemos o quanto ele admira o meu irmão. Temos um grande carinho, aliás, a minha mãe pediu ao meu irmão para ele trocar a camisola com o Mbappé porque ela quer a camisola do Mbappé", contou Katia.

