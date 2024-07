A família de Cristiano Ronaldo viajou até a Alemanha para apoiar o futebolista que hoje, dia 5 de julho, joga pela seleção nacional contra a França.

Depois de Katia Aveiro ter publicado um vídeo nas stories da sua página de Instagram onde partilhavam as previsões para a partida, a empresária e Elma estiveram à conversa com a CNN Portugal.

"Não é surpresa para nós, já sabemos como é que ele funciona, como é que ele reage ao que mais gosta de fazer que é jogar futebol. Mas emocionamo-nos com ele porque sabemos o trajeto que foi feito até aqui, sabemos a luta, a dedicação e a paixão que ele tem por aquilo que faz", começou por destacar Katia.

Falando das lágrimas de Cristiano Ronaldo e da mãe, Dolores, no último jogo de Portugal, as irmãs de CR7 confessaram que também ficaram emocionadas com esse momento.

Por sua vez, Elma Aveiro disse que o irmão continua a ter o seu devido "reconhecimento". "Aqueles que falam também gostam mas têm que fazer a sua crítica, não sei porquê", acrecentou.

Katia Aveiro partilhou ainda que já falou com CR7 e que este lhe enviou uma fotografia. "Olhei para a cara dele e vi uma cara de vencedor, de confiante", afirmou, referindo que o futebolista "está otimista".

Já em conversa com a SIC Notícia, Katia revelou que está no país a apoiar o irmão com a irmã Elma, a mãe Dolores e o irmão Hugo. "Vamos dar energia e apoio que ele merece".